ЕСПЧ перенес слушания иска Украины против России

Европейский суд по правам человека перенес на неопределенный срок слушанья по крымской жалобе Украины против России по поводу аннексии Крыма.

Об этом сообщает Укринформ.

О причине переноса и возможной другой дате слушаний пока не сообщается.

"Суд принял решение отложить слушания, запланированные на 27 февраля", - говорится в сообщении.

Ранее в суде сообщали, что рассмотрят межгосударственный иск Украины против России относительно оккупации Крыма 27 февраля. Речь идет об иске Украины против России от 13 марта 2014 года в отношении Крыма.