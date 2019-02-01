Волонтеры показали последствия обстрела в Золотом-4

В поселке Золотое-4 на Луганщине 4 февраля снаряды повредили подъезд жилого многоквартирного дома и крышу жилого частного дома.

Руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин показал на своей странице в Facebook последствия обстрела.

«В ходе очередного обстрела из гранатомета многоквартирного жилого дома по ул. Экспериментальная (бывш. Партизанская) повреждения получил подъезд жилого дома (стена и остекление). Снаряд, выпущенный из СПГ разорвался на лестничной площадке.

Также в ходе обстрела, вероятно из автоматического гранатомета, повреждение кровли получил жилой дом по ул. Вторая Вольная (хутор Вольный)», – написал он.

Каплин добавил, что волонтеры помогли материалами для быстрых ремонтов семье, которая живет в частном доме.