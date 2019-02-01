Россия скрыто доставила в ОРДЛО партию гаубиц и БТРов

Россия скрыто доставила партию гаубиц и бронетранспортеров на оккупированный Донбасс.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По информации ГУ разведки Минобороны, Россия продолжает скрыто наращивать объемы поставок вооружения, военной техники и боеприпасов для нужд соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ через неконтролируемые участки границы на Востоке Украины.

"В частности, из России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей скрыто доставлена очередная партия 122-мм гаубиц Д-30 и бронетранспортеров БТР-80",- говорится в сообщении.