За месяц линию разграничения на Донбассе официально пересекли более 976 тысяч человек

В течение января линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 976 тыс. 200 человек. Из них через контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой области 725 тыс. 800 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 250 тыс. 400 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как отмечают в ведомстве, по сравнению с декабрем 2018 года количество пересечений гражданского населения в Донецкой и Луганской областях увеличилось в среднем на 10,5%, а транспортных средств – на 14,5%. В частности, за этот период:

КПВВ «Станица Луганская» пересекли 250 тыс. 400 человек;

КПВВ «Марьинка» пересекли 212 тыс. 400 человек и 35 тыс. 300 транспортных средств;

КПВВ «Майорск» пересекли 228 тыс. 800 человек и 26 тыс. 400 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» пересекли 192 тыс. 400 человек и 34 тыс. 700 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» пересекли 92 тыс. 200 человек и 19 тыс. 900 транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области международными организациями были доставлены гуманитарные грузы:

транспортные средства – 3 шт.;

продукты питания – 29,30 т.

Также в ведомстве уточнили, что граждане Украины, живущие на неподконтрольных украинским властям территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей и для покупки необходимых товаров и услуг.