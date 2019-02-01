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На Луганщине подрядчика обвинили в присвоении почти полутора миллиона, выделенных на ремонт дороги «Счастье-Широкий»

Сегодня, 10:40 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области директору подрядной организации сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств в размере 1 миллиона 400 тысяч гривен, выделенных на ремонт дорог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Досудебным расследованием установлено, что в декабря 2016 года после проведения открытых торгов на закупку ремонта дороги Служба автомобильных дорог в Луганской области заключила договор с директором коммерческой организации, согласно которому субъект хозяйствования обязывался выполнить текущий средний ремонт дороги «Счастье-Широкий» протяженностью 22 километра.

По информации прокуратуры, должностное лицо взяло обязательство закончить ремонт дороги до конца 2017 года, «осознавая фактическую невозможность его надлежащего исполнения ввиду отсутствия соответствующей материально-технической базы и других ресурсов». В дальнейшем на счет подрядчика были перечислены первую часть средств за выполнение работ в размере 3 миллионов гривен.

«Однако директор подрядной организации вместо закупки необходимых для ремонта конструкций и материалов, имея умысел на растрату бюджетных средств, распорядился полученными от Службы автомобильных дорог в Луганской области денежными средствами по своему усмотрению», — подчеркнули в прокуратуре.

Проверкой было установлено, что работы были выполнены не в полном объеме, а стоимость их завышена, добавили в ведомстве.

4 февраля 2019 директору подрядной организации было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины должностному лицу грозит до 12 лет лишения свободы и три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества.


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