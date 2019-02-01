Из-за непогоды на Луганщине 7 населенных пунктов остались без света

Из-за непогоды на Луганщине 7 населенных пунктов остались без светаСегодня, 16:49
Почти 800 потребителей в Меловском, Марковском и Беловодском районах остались без электроснабжения в результате ухудшения погодных условий 5 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".
Так, на территории обслуживания Беловодского РЭС полностью обесточенными оказались 7 населенных пунктов: Ярское, Журавское, Криничная, Яснопроминское, Новоукраинка, Липовое, частично обесточены - Зориновка, Меловое, Великоцк.
В "ЛЭО" отметили, что причиной аварийного обесточивания стало обледенение проводов. Сейчас организованы работы по восстановлению электроснабжения.
По оперативной информации, в 11 часов уже удалось восстановить электроснабжение в некоторых населенных пунктах. Информация об аварийных отключениях меняется и дополняется.