Из-за непогоды на Луганщине 7 населенных пунктов остались без света

Почти 800 потребителей в Меловском, Марковском и Беловодском районах остались без электроснабжения в результате ухудшения погодных условий 5 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".

Так, на территории обслуживания Беловодского РЭС полностью обесточенными оказались 7 населенных пунктов: Ярское, Журавское, Криничная, Яснопроминское, Новоукраинка, Липовое, частично обесточены - Зориновка, Меловое, Великоцк.

В "ЛЭО" отметили, что причиной аварийного обесточивания стало обледенение проводов. Сейчас организованы работы по восстановлению электроснабжения.

По оперативной информации, в 11 часов уже удалось восстановить электроснабжение в некоторых населенных пунктах. Информация об аварийных отключениях меняется и дополняется.