В ОРЛО мужчину посадили на 13 лет

«Военный суд ЛНР» приговорил жителя неподконтрольного украинским властям Антрацита к 13 годам лишения свободы «за поставку вооружения и боеприпасов украинским диверсионно-разведывательным группам».

Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

«Агента СБУ под псевдонимом "Механик" военный суд ЛНР приговорил к 13 годам лишения свободы», – утверждают в «ЛНР».

Там добавляют, что житель Антрацита был задержан сотрудниками «МГБ». В «ЛНР» уверяют, что мужчина, осуществляя перевозки товарно-материальных ценностей и пассажиров из неподконтрольной украинским властям территории на подконтрольную, был «завербован» СБУ на КПВВ «Майорское». «Ему присвоили псевдоним "Механик" и поставили задачи по снабжению предметами и материалами украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших на территории республики», – заявляют в «МГБ».

В пресс-службе утверждают, что мужчина «по заданию кураторов из СБУ… неоднократно осуществлял доставку вооружения и боеприпасов, закамуфлированных под средства домашнего обихода».

В «ЛНР» обвинили мужчину в «оказании материально-технической и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности ЛНР» и «осудили» по обвинению в «госизмене».