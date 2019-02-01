Украина сокращает железнодорожное сообщение с Россией

В связи с падением спроса "Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Сообщается, что с 5 февраля поезда № 24/23 Одесса - Москва - Одесса и № 20/19 Харьков - Москва - Харьков будут курсировать через день (ранее курсировали ежедневно). В УЗ отмечают, что это связано с падением пассажиропотока. В частности, в 2018 году в данном направлении перевезли на 20% пассажиров меньше, чем в 2017.

По статистике УЗ с конца лета 2018 украинцы стали чаще пользоваться железнодорожным сообщением со странами ЕС. За период с августа до конца прошлого года "Укрзализныця" перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в Россию.