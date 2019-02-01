Суд в Тбилиси отпустил экс-добровольцев батальона «Донбасса» под залог

Бывшие бойцы батальона «Донбасс», задержанные в Тбилиси по подозрению в незаконном хранении оружия, вышли на свободу под залог. Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко.

«Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам, арестованным 2 декабря 2018 по обвинению в хранении оружия и подготовке "вооруженных провокаций" во время протестов грузинской оппозиции после выборов президента Грузии», — написал он в Facebook.

При этом нардеп не сообщил размер залога.

Пятеро граждан Украины и один гражданин Грузии были задержаны 2 декабря 2018 года в Тбилиси. Их подозревают в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Во время обысков в гостиничных номерах подозреваемых были изъяты пистолеты и самодельный автомат.

Нардеп Семен Семенченко сообщал, что часть задержанных участвовала в боях на Донбассе в составе добровольческого батальона «Донбасс».

Между тем грузинские СМИ утверждали, что подозреваемые прибыли в Тбилиси для организации беспорядков со стрельбой на митинге оппозиции, который должен был состояться в центре Тбилиси 2 декабря, а затем обвинить местные правоохранительные органы в применении оружия против оппозиционеров.