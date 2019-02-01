Миссия ОБСЕ 7 месяцев не может попасть к своей видеокамере на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с июня 2018 года не могут получить доступ к видеокамере, установленной между Петровским и Богдановкой в Донецкой области.

Об этом сообщается в отчете миссии.

«Из-за наличия мин, в том числе мин на дороге между Богдановкой и Петровским, доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском оставался ограниченным. Соответственно, Миссия лишена доступа к отснятому камерой материалу с 22 июня 2018 года», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что проводя мониторинг севернее и западнее участка разведения в районе неподконтрольного украинским властям Петровского, миссия отметила там спокойную обстановку.

Также 1 февраля члены патруля миссии отметили отсутствие противопехотной мины, прикрепленной к дереву рядом с дорогой примерно в 1,4 км к западу от Верхнешироковского (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя). Впервые мина была там зафиксирована 7 ноября 2018 года.