В пунктах пропуска на линии разграничения в очереди 290 машин

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 290 транспортных средств.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилjсь такое количество транспортных средств: «Майорское» - 30/40; «Марьинка» - 50/30; «Новотроицкое» - 30/60; «Гнутово» - 30/20», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки наблюдалось снижение пассажиро-транспортного потока. Всего через КПВВ последовали 26,6 тысячи человек и 3,3 тысячи транспортных средств