Украинский военный попал в плен к боевикам

Украинский военный Николай Гриненко, который пропал без вести на Донбассе 23 января, попал в плен боевиков группировки «ДНР».

Об этом сообщает 79-я десантно-штурмовая бригада (Николаев).

В бригаде прокомментировали видео «ДНР», в котором боевики объявили о взятии в плен указанного бойца.

«Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко — военнослужащий нашей воинской части... Предпринимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой», — сказано в сообщении.

Как отмечают в бригаде, все сказанное Николаем Гриненко на камеру «является подготовленным, сфабрикованным и срежиссированным кремлевской пропагандой видео в "донецких подвалах"». По информации бригады, на пленного бойца оказывается колоссальное психологическое давление.