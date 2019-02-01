На Луганщине спасатели помогли женщине, которая из-за снега не смогла выйти из дому

Сообщение о необходимости помощи пожилой женщине, которая не могла выйти из собственного дома, поступило 31 января в 13:25 в Службу спасения "101".

Об этом пишет пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в Луганской области.

Дело оказалось в большом количестве снега, который в результате оттепели обрушил крышу крыльца и заблокировал двери жилого дома гражданки.

Спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части разблокировали выход из дома и освободили женщину из снежного плена.