Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что преждевременно говорить о ликвидации так называемых "границ" с соседней "ЛНР".

Об этом он заявил в интервью сепаратистским СМИ.

На вопрос о сроках снятии так называемых "границ" между террористическим "ДНР" и "ЛНР", он не назвал конкретной даты.

"Заявленные планы – в силе, но о конкретных сроках говорить рано. Это постепенный, пошаговый процесс – заключаются соглашения, синхронизируется законодательство. Также принимаются соответствующие нормативные акты, которые должны уравнять ситуацию с бизнесом и предпринимателями. На момент снятия таможенных постов они должны быть в равных условиях", - сказал он.

При этом он добавил, что псевдопреспублики намерены объединить железные дороги, работающие на оккупированных территориях, в "единую железнодорожную компанию".