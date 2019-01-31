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СЦКК: В результате обстрела поврежден жилой дом в Луганской области

Вчера, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

В результате обстрела 26 января поврежден жилой дом в Катериновке (Луганская область).

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

В доме по улице Пионерская, 17 было зафиксировано частичное разрушение внешней стены, фундамента и окон жилого дома.

«Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК выяснила, что вечером 26 января 2019 наемники вооруженных формирований Российской Федерации по направлению Молодежное совершили обстрел из миномета калибром 120 мм населенного пункта Екатериновка, Попаснянского района Луганской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обстрела никто из жителей жилого дома не пострадал.


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