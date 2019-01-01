На Луганщине будут судить сотрудника банка за махинации с данными пенсионеров-переселенцев

Сотрудник банка незаконно изменял информацию, обрабатываемую в автоматизированных системах, и получил неправомерную выгоду, используя свое служебное положение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганщины.

Установлено, что контролер-кассир совершил незаконные операции по изменению информации, которая обрабатывается в автоматизированных банковских системах, в отношении 45 переселенцев-пенсионеров. Указанные лица во избежание процедуры физической идентификации (необходимые действия для продолжения социальных выплат) передали через посредника сотруднику банка 12 тыс. грн.

"После получения средств должностное лицо несанкционированно провело идентификацию лиц без их фактического присутствия, что в дальнейшем привело к внесению изменений в "Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах".

После обнаружения указанного факта банковские карточки получателей были заблокированы, а социальные выплаты остановлены", - говорится в сообщении.

По согласованию с Лисичанской местной прокуратурой, злоумышленнику сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ, ограничения свободы или максимальное наказание - лишение свободы сроком до 3 лет.