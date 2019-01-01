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В Кременском районе прекращают карантин, который вводили из-за кори

Сегодня, 14:50 citynews.net.ua | Напечатать

В Кременском районе сняты ограничения, связанные с введением карантина из-за кори:  эпидемиологическая ситуация в районе стабильная.

Об этом сообщает Кременская РГА.

По состоянию на конец прошлой недели в районе было зарегистрировано 22 случая кори. Среди больных 13 — это дети, взрослые — 9 . В инфекционном отделении Рубежанской ЦГБ остается лечиться один больной ребенок. Случаев кори, которые были связаны с «свежим» заражением, нет.

Комплексные меры, принятые во исполнение решений районной комиссии ТЭБ и ЧС по вопросу сложной эпидситуации по заболеваемости корью в г. Кременная дали свой положительный результат.

Поэтому,  1 февраля прекращается введение ограничений карантинного характера, в том числе и на проведение массовых общественных, культурных, спортивных и других мероприятий.


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