Немыря: Кабинет министров Украины не выполняет закон о пропавших без вести на Донбассе

Правительство Украины не выполняет закон о пропавших без вести на Донбассе, который вступил в силу 2 августа 2018 года. За полгода не сделано ничего для семей пострадавших и поиска людей.

Об этом сегодня, 30 января, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря, пишут Донецкие новости

«2 августа вступил в силу закон Украины о пропавших без вести. По разным данным, у нас их более 1,5 тыс., никто не знает – сколько. Несколько сотен неопознанных трупов до сих пор находятся в моргах», – сказал он.

По его словам, закон был направлен на то, чтобы «урегулировать проблему». «Три вещи должно было сделать правительство после того, как закон вступил в силу 2 августа за три месяца – до 2 ноября. Первое – должна была быть создана комиссия по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах. Речь идет людях, пропавших в зоне конфликта на Донбассе. До сих пор не создана такая комиссия», – продолжил Немыря.

«Второе, что должно было быть создано, – реестр пропавших без вести, чтобы упорядочить данные и дальше на основании реестра реализовывать другие вещи, предусмотренные законом. В частности, социальные выплаты семьям, лишившихся кормильца. И третья вещь – привести правительственные акты в соответствие с этим законом. По состоянию на сегодня ничего из этого не сделано», – добавил глава парламентского комитета.