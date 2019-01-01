На Луганщине СБУ предупредила сбыт военных средств поражения

В Луганской области задержан местный житель, который подозревается в сбыте гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В рамках открытого уголовного производства жителя Северодонецка задержали во время очередной попытки продать три ракетно-противотанковых гранатомета», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мужчина реализовал восемь тротиловых шашек, 15 гранат с запалами и более полутора тысяч патронов различного калибра.

Отмечается, что задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.