Экс-секретарь Лисичанского горсовета получил 7 лет за «референдум»

Лисичанский городской суд заочно осудил троих организаторов «референдума», среди которых и экс-секретарь Лисичанского горсовета. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В мае 2014 секретарь Лисичанского городского совета вместе с двумя местными жителями принимали активное участие в работе так называемой инициативной группы по проведению фейкового волеизъявления. Выступая с поддержкой пророссийских сепаратистов злоумышленники организовали митинги и марши по улицам города под флагами страны-агрессора», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после захвата города незаконными вооруженными формированиями секретарь горсовета публично выражала поддержку боевикам и инициировала признание на внеочередной сессии «акта о государственной самостоятельности ЛНР».

По данным правоохранителей, накануне освобождения Лисичанска трое организаторов «референдум» скрылись на временно неподконтрольной территории Луганщины.

Суд признал злоумышленников виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Секретарь горсовета приговорен к семи годам заключения, двое других правонарушителей – к шести годам лишения свободы.

Отмечается, что начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания обвиняемых.