СБУ просит граждан временно отказаться от поездок в РФ, ОРДЛО и Крым, чтобы избежать вербовки

Сотрудники Главного управления военной контрразведки СБУ разоблачили факты попыток спецслужб РФ вербовки военнослужащих-секретоносителей Вооруженных Сил Украины для получения разведывательной информации в оборонной сфере нашей страны.

Оперативники спецслужбы установили два факта контактов военнослужащих ВС Украины с российскими спецслужбами во время пребывания в личных целях на временно оккупированных территориях Донбасса.

Для привлечения украинских военных спецслужбы РФ употребляли психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членов их семей. Поскольку оба офицера не совершили противоправных действий в ущерб интересам государства, в соответствии с ч. 2 ст. 111 УК Украины они освобождаются от уголовной ответственности.

СБУ еще раз рекомендует гражданам Украины избегать поездок в Российскую Федерацию, а также на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

А гражданам Украины, которые попали в поле зрения спецслужб РФ и в адрес которых поступали предложения вербовочного характера, рекомендуется безотлагательно обращаться в органы СБ Украины.