Налогоплательщики Луганщины за год перечислили в сводный бюджет более 73 млн

Налогоплательщики Луганской области за 2018 год перечислили в сводный бюджет 73 млн 288 тыс. грн экологического налога. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Луганской области.

55 процентов из этой суммы или 40 млн 308 тыс. грн были зачислены в специальный фонд местных бюджетов. Остальные - 32 млн 980 тыс. грн поступили в общий фонд государственного бюджета.

В ведомстве отметили, что в течение 2018 на учете в территориальных органах фискальной службы региона находится более 1,5 тысячи юридических и физических лиц плательщиков экологического налога. Они осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными или передвижными источниками загрязнения, сбрасывают загрязняющие веществ непосредственно в водные объекты, размещают отходы и тому подобное.

Добавим, экологический налог является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, минимизацию негативного воздействия на нее хозяйственной деятельности и рациональное использование природных ресурсов.