В российские войска на Донбассе призывают больных и судимых

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия по ротации офицеров и доукомплектованию командным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. При этом назначение на офицерские должности из числа местных жителей осуществляется только после тщательного изучения личных дел кандидатов в штабе 8-й армии Южного военного округа ВС РФ (Новочеркасск), и только при отсутствии у них родственников в Украине.

В то же время, во время работы комплексных комиссий Генерального штаба ВС РФ в соединениях и частях 1 и 2 АК выявлена недостаточная укомплектованность подразделений по специфическим военным специальностям (водители автомобильной техники, механики-водители, наводчики и т.п.).

С целью доукомплектования российское командование активизировало т.н. «рекрутинговую» работу на территории России по набору «добровольцев», а военные комиссариаты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей осуществляют набор граждан, которые ранее освобождались от призыва по состоянию здоровья, а также имеющих судимости.