В пунктах пропуска на Донбассе в очереди находится 280 авто

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС по состоянию на утро вторника находятся 280 транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» – 30/50; «Марьинка» – 60/40; «Новотроицкое» – 20/30; «Гнутово» – 20/30», - говорится в сообщении.

За прошлые сутки через КПВВ проследовали 31,5 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 7325 человек и 865 транспортных средств;

«Марьинка» – 6795 человек и 1165 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 6140 человек и 1125 транспортных средств;

«Гнутово» – 3040 человек и 665 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8205 человек.