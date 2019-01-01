ВСУ получат около 20 образцов вооружения в этом году

В 2019 году запланирована передача украинской армии около 20 новых образцов вооружения, заявил министр обороны Степан Полторак. Об этом передает «Укринформ».

«Государственный оборонный заказ очень оптимистичный, поскольку в нем предусмотрена поставка вооружения минимум 20 образцов, которые ранее не стояли в Вооруженных силах», — сказал Полторак во время визита на оборонные предприятия в Харьковской области.

Министр также отметил углубление сотрудничества с международными партнерами в оборонной сфере.

«За последний месяц я был в Турции, Израиле, мы вели переговоры о новых контрактах по поставке оборудования, техники, вооружения. Мы имеем тесное сотрудничество с нашими партнерами из США, и объем финансовой помощи остается достаточно высоким », - отметил он.

Полторак также сообщил, что Минобороны определилось с перечнем техники и вооружения, в котором нуждается украинская армия, и передало его международным партнерам для принятия решения о помощи Украине.