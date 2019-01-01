В ОБСЕ рассказали о новом плане по Донбассу

Новый план мирного урегулирования на Донбассе, который призван заменить Минские договоренности, должны утвердить страны «нормандской четверки» - Украина, Франция, Германия и РФ.

Кроме совместной миссии ООН и ОБСЕ (с военным и полицейским компонентами и международной администрацией на ОРДЛО), концепт также предусматривает организованное Евросоюзом агентство по восстановлению Донбасса.

Об этом заявил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик, который и есть главный автором нового мирного концепта, сообщает Укринформ

«В течение последних лет мы увидели, что в Минских договоренностях является не совсем четким. Важным моментом является то, что для реализации центрального элемента – проведение местных выборов – требуется помощь извне. Мы пришли к выводу, что это может быть только ООН. ОБСЕ имеет задачу оценивать избирательный процесс, а потому не может организовывать выборы. К тому же, добавляется аспект безопасности», - заявил он.

По словам австрийского дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции и «могли задавать вопросы и делать комментарии».

Согласно этой концепции, ООН и ОБСЕ будут действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Кроме того, предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе вроде того, что ранее ЕС имел на Балканах. Это агентство, деятельность которого должна распространяться на все районы Донецкой и Луганской областей, должно сотрудничать с общим руководством миссии ООН и ОБСЕ, но не находиться под его руководством.

Согласно утверждениям австрийского дипломата, новый мирный план должен быть подписан руководителями стран «нормандской четверки» - Украины, России, Франции и Германии, также необходимо утверждение его парламентами. «Нужно соглашение, которое действительно будет иметь вес в политическом и правовом плане. Минские договоренности не ратифицировал ни украинский, ни российский парламенты. И это, конечно, проблема. Наша идея заключается в том, чтобы получить такой ​​политический вес, на который потом все опираются при реализации документа, который также должен быть одобрен парламентами», - заявил Сайдик.

В то же время, планом предлагается создание переходной администрации ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции этих регионов. «Смысл этого мероприятия заключается не в устранении местного населения от власти, а наоборот, в обеспечении того, что его права будут обеспечены. Сюда относится и элемент амнистии», - добавил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ.

Он также заявил: Минские договоренности предусматривали, что представители ОРДЛО участвуют в процессе и будут услышаны, и так должно быть и после принятия нового «всеобъемлющего соглашения».

Дипломат сообщил, что численность миротворческой миссии ООН на Донбассе пока не подсчитывалось, однако он не думает, что речь пойдет о таком большом количестве в 20 тыс. человек, как некоторые об этом говорит.