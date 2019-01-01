На Луганщине 15 взрослых и 9 детей заболели корью за месяц

24 случая заболевания корью (15 взрослых и 9 детей) зарегистрировано в области в январе, передает Департамент здравоохранения Луганской обладминистрации.

В областной детской клинической больницы находятся 5 детей, в том числе, 1 ребенок в возрасте до 1 года, средней тяжести.

Старобельск - 3 взрослых в инфекционном отделении, Беловодск - 1 взрослый амбулаторно, Лисичанск - 1 ребенок и 2 взрослых – амбулаторно.

В Рубежном 1 ребенок болен корью, в которой диагностировано осложнение - пневмония.