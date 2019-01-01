В очереди на КПВВ «Станица Луганская» опять умер пенсионер

Сегодня, 28 января, на «нулевом» блок-посту у КПВВ «Станица Луганская» умер человек 1951 года рождения. Смерть наступила ориентировочно в 14:10.

Об этом сообщают мониторы Северодонецкого офиса БФ «Право на захист» .

Как сообщили правозащитники, вместе с женой и сыном пенсионер направлялся со стороны контролируемой Украиной территории в оккупированный Луганск, прошел проверку и ждал, пока процедуру пройдут родные.

Причина смерти не известна.