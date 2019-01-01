На КПВВ в Станице изъяли парфюмерии на 4 тысячи гривен

На КПВВ "Станица Луганская" пограничниками и фискалами изъяты парфюмерные изделия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Так, военнослужащие Лисичанского пограничного отряда совместно с сотрудниками Госфискальной службы из состава Объединенных сил в КПВВ "Станица Луганская" пресекли попытку нарушения правил перемещения на временно оккупированную территорию Украины товаров, а именно - парфюмерных изделий на общую сумму почти 4 тысячи гривен.

Товар изъят работниками ГФС для оформления дела об административном правонарушении.