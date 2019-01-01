На КПВВ в Станице изъяли парфюмерии на 4 тысячи гривен

На КПВВ в Станице изъяли парфюмерии на 4 тысячи гривенВчера, 14:16
На КПВВ "Станица Луганская" пограничниками и фискалами изъяты парфюмерные изделия.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.
Так, военнослужащие Лисичанского пограничного отряда совместно с сотрудниками Госфискальной службы из состава Объединенных сил в КПВВ "Станица Луганская" пресекли попытку нарушения правил перемещения на временно оккупированную территорию Украины товаров, а именно - парфюмерных изделий на общую сумму почти 4 тысячи гривен.
Товар изъят работниками ГФС для оформления дела об административном правонарушении.