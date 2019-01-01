На Луганщине полицейские обнаружили схрон боеприпасов

Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области, Северодонецкого отдела полиции и Департамента внутренней безопасности на территории заброшенного завода обнаружили и изъяли 10 ящиков боеприпасов.

Следователями и экспертами с места происшествия изъято 1163 выстрела для гранатометов, 56 патронов для крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ружей и 21 000 440 шт. патронов калибра 7,62 и 5,45 мм.

Владелец смертоносных боеприпасов предусмотрительно накрыл их хламом чтобы скрыть свое имущество от посторонних глаз.