СБУ задержала харьковчанина, подозреваемого в участии в боевых действиях на стороне «Л/ДНР»

Служба безопасности Украины задержала харьковчанина, которого подозревают в диверсионно-разведывательной деятельности в составе группировок «Л/ДНР» и принимавшего активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины вблизи Дебальцево. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, мужчина по собственной инициативе вступил в НВФ в 2014 году и участвовал, в частности, в «ДШБ ДНР», «Казачьем союзе Войска Донского ДНР», а также в батальоне «Заря» группировки «ЛНР».

«Вернувшись в Харьковскую область для "отдыха", боевик продолжал поддерживать контакты с представителями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а также вербовал местных жителей для участия в незаконных вооруженных формированиях. По информации СБ Украины в ближайшее время злоумышленник планировал вновь выехать на оккупированную территорию и присоединиться к боевикам "ЛНР"», - говорится в сообщении.

При обыске в частном доме, где жил задержанный, правоохранители обнаружили и изъяли 7 боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42 с запалами, а также 2 тротиловые шашки общим весом 400 г.

Следователи УСБУ в Харьковской сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.