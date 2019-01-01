Вооружение прибывает на Донбасс из РФ в сопровождении сотрудников ФСБ

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование ВС РФ повысило уровень контроля за деятельностью российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

В частности, в соединения и части 1 и 2 АК ВС РФ, в отличие от аналогичного периода прошлого года, направлено значительно большее количество комиссий с привлечением в их состав представителей Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ, что повлияло на рост интенсивности боевой подготовки оккупантов, в т.ч. артиллерийских и танковых подразделений.

В результате работы указанных комиссий, в январе этого года ускорились темпы возвращения из российских ремонтных предприятий восстановленной военной техники и вооружения. В то же время увеличены объемы поставок Россией материально-технических средств и горюче-смазочных материалов для повышения уровня боеспособности соединений и частей российских оккупационных войск. При этом завоз вооружения, боеприпасов и другого имущества с территории России осуществляется в сопровождении военизированной охраны с привлечением сотрудников ФСБ РФ.