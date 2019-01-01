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На Луганщине за год оздоровили почти 27 тыс. детей

Сегодня, 12:46 citynews.net.ua | Напечатать

В минувшем году на Луганщине оздоровились и отдохнули почти 27 тыс. детей. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что заместитель председателя облгосадминистрации Ольга Лишик в режиме видеоконференцсвязи провела заседание областного Координационного совета по вопросам оздоровления и отдыха детей и молодежи. Во время мероприятия были подведены итоги проведения оздоровительной кампании в 2018 году.

Так, в области оздоровились 7799 детей, а отдохнули – 18793.

Всего было использовано 39 млн грн. А именно: 4181,3 тыс. грн из областного бюджета, 10780,5 тыс. грн – из местных, 2629,1 – из государственного и 21719,5 тыс. грн привлечено средств предприятий и организаций.

«За счет средств местных бюджетов закуплено 1349 путевок в детские оздоровительные учреждения. Больше всего охвачено детей за счет средств местных бюджетов в г. Рубежное (2,3% детей), Сватовском (7,7%), Троицком (5,3%) и Белокуракинском (4,9%) районах. В Марковском районе за счет бюджетных средств в загородном учреждении отдохнули 11,4% детей. За счет ассигнований бюджетов различных уровней, а также привлеченных средств в области оздоровлено 20972 детей льготных категорий. Больше всего в Марковском (96,9%), Меловском (96,4%), Новоайдарском (97,5%) и Попаснянском (91,8%) районах», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что дети, проживающие в Луганской области, летом ездили в Полтавскую, Тернопольскую, Кировоградскую, Житомирскую, Херсонскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Одесскую, Николаевскую, Львовскую и Ровенскую области.

«Семь групп детей лечились в Центре реабилитации для детей "Сергеевка" Республики Молдова (Одесская область, Белгород-Днестровский район). Кроме этого, в течение июля-августа 21 ребенок отдохнул в Республике Польша. Воспитанники Кременской и Счастьенской областных общеобразовательных санаторных школ-интернатов и Горской областной специальной общеобразовательной школы-интерната были приглашены в Соединенные Штаты Америки. Два воспитанника детских домов семейного типа со Станично-Луганского района оздоровлены в Торонто, Канада (25.07 – 25.08), 8 детей отдохнули в Турции (25.09 – 02.10)», – проинформировали в пресс-службе.

По итогам проведения летней оздоровительной кампании 2018 года определены лучшими организаторами Рубежанский, Лисичанский и Северодонецкий городские советы, а также Сватовская, Станично-Луганская и Новоайдарская райгосадминистрации.


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