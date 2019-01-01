Северодонецкий городской совет решил сократить количество чиновников

Северодонецкий городской совет принял решение о сокращении численности чиновников. Об этом заявил депутат городского совета Игорь Бутков, сообщается на сайте горсовета.

В частности, решением о сокращении численности работников исполнительных органов Северодонецкого городского совета предполагается сократить с 15 апреля общую численность работников исполнительных органов Северодонецкого городского совета на 10%.

«Хочу подчеркнуть, например, что в областной военно-гражданской администрации почти весь областной бюджет уходит на заработную плату госслужащим. В нашем городе ситуация также непростая: в бюджете этого года предполагается 84 млн грн потратить на заработную плату чиновникам. Если осуществить сокращение 10% должностных лиц, то около 8,5 млн грн можно направить на нужды города: обустройство дорог, больниц, школ и тому подобное. Считаю, что Северодонецкий городской совет должен стать примером для других органов власти», – заявил Бутков.

Секретарь городского совета, и.о. городского головы Северодонецка Вячеслав Ткачук отметил, что это один из первоочередных шагов его стратегии. «Я лично поддерживаю эту позицию. Она обоснована и поддержана большинством, и мы будем это решение выполнять», – сказал он.