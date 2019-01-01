Полиция Луганской области проверяет информацию о нарушении избирательного законодательства

Полиция Луганщины реагирует на сообщения и проверяет информацию о возможных нарушениях законодательства в период предвыборной агитации на пост Президента Украины, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от представителя гражданской сети "ОПОРА" о том, что на въезде в город установлен билборд с нарушением избирательного законодательства, а именно на билборде с надписью фамилии одного из кандидатов в Президенты Украины отсутствуют сведения, идентифицирующие данные производителя билборда.

Данное событие зарегистрировано. Проводится проверка информации. Полиция Луганщины акцентирует внимание представителей политических партий и кандидатов на пост Президента Украины на неукоснительном соблюдении законодательства во время предвыборного процесса