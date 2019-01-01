Оккупанты обстреляли из миномета украинские позиции под Крымским

От начала суток, 24 января, российско-оккупационные войска осуществили один обстрел позиций ВСУ в районе Крымского.

Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны Максим Праута, сообщает Укринформ.

“В течение текущих суток, по состоянию на 12 часов, враг открывал огонь один раз. В районе Крымского, что на Луганском направлении, около 11 часов оккупанты выпустили по позициям подразделений Объединенных сил одну мину 82-го калибра”, - подчеркнул спикер.