Боевик «ЛНР» осужден к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Константиновский городской суд (Донецкая область) приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества уроженца Енакиево за участие в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что он является боевиком «террористической организации "ЛНР"».

Суд приял решение о признании виновным по части 1 статьи 258-3 (участие в террористической организации) и части 1 статьи 263 (ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного Кодекса Украины.

В информации отмечается, что в октябре 2016 уроженец Енакиево подписал контракт и присоединился к 7-й отдельной мотострелковой бригаде «Народной милиции» 2-го армейского корпуса «ЛНР» (в/ч 08807).

«Находясь в составе бандформирования, в течение почти двух лет, участвовал в боевых действиях против сил АТО и Объединенных сил на Светлодарской дуге в районе населенных пунктов Светлодарск и Луганское Бахмутского района Донецкой области, где 5 мая 2018 года и был задержан, имея при себе автомат АК-74, оснащенный патронами к нему», — добавили в штабе ООС.

Приговор вступил в законную силу