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Россияне завезли на Донбасс 3200 тонн ГСМ для оккупационных войск

Сегодня, 11:40 citynews.net.ua | Напечатать

По данным группы "Информационное сопротивление", Россия продолжает снабжать свои оккупационные подразделения в Украине всем необходимым для ведения боевых действий.

Для обеспечения деятельности частей и подразделений оперативной группировки российских оккупационных войск в период с 15 по 21 января с.г. с территории России было доставлено около 3 200 тонн ГСМ (ж\д. ст. Ровеньки, ж\д. ст. Вознесеновка и ж\д. ст. Семейкино).


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