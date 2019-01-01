Боевики обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки, потерь нет

Боевики обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки, потерь нетСегодня, 09:03
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 23 января российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В штабе сообщили, что в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрел позиций наших защитников велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка.
Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, 23 января трое оккупантов были уничтожены.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.