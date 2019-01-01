Боевики за день один раз нарушили перемирие на Донбассе

Боевики за день один раз нарушили перемирие на ДонбассеСегодня, 18:19
С начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Как отмечается, боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка.
Сообщается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.