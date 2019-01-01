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Кабмин ужесточил контроль за техосмотром автомобилей

Сегодня, 17:54 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине вводится радиочастотная идентификация прохождения технического контроля для транспортных средств. Соответствующее постановление Кабинета министров принято на заседании 23 января.

В правительстве пояснили, что из-за отсутствия механизмов контроля за соблюдением требований о прохождении техосморта выявляются случаи фальсификации протоколов проверки.

Теперь факт прохождения техконтроля будет фиксироваться на специальной самоклеющейся радиочастотной метке, на ветровом стекле. Проверить техосмотр можно будет дистанционно.

Те, кто уже получил бланки для обязательного технического контроля (ОТК) транспортных средств, могут их использовать.

В Кабмине считают, что это решение позволит повысить качество проведения ОТК и его контроль. Кроме того, это может помочь выявлять автомобили, находящиеся в розыске.

Документ вступит в силу через три месяца.


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