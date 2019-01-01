В зоне ООС пропал разведчик 79-й десантно-штурмовой бригады

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе в районе Павлополя в среду, 23 января, пропал разведчик 79 десантно-штурмовой бригады Николаева.

Об этом сообщает страница в Facebook бригады.

Указано, что военный исчез в районе выполнения боевой задачи.

"23 января около 4 утра в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений бригады", - говорится в сообщении.

Указано, что сейчас организован поиск военнослужащего, принимаются меры для скорейшего определения его места нахождения.

Подчеркнем, координатор правозащитной организации "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова в комментарии к публикации бригады сообщила о том, что разведчика взяли в плен боевики.

"Сепары уже отписали. В плену", - написала Решетилова.