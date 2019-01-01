За 4 года в украинской армии зафиксировано более 11 тысяч случае дезертирства

С 2014-го по 2018 год следователи Генеральной прокуратуры Украины направили в суды более 11,3 тысячи обвинительных актов по факту дезертирства или самовольного оставления службы военными. Об этом говорится в материале DW.

В едином госреестре судебных решений журналисты нашли 249 приговоров по статье «Дезертирство» и 2542 приговора — за «Самовольное оставление места военной службы», вынесенные украинскими судами в течение 2018 года. Чуть больше приговоров было вынесено по тем же статьям в 2017-м, отмечается в статье.

Большинство приговор связаны с совершением преступлений во время активной фазы боевых действий на Донбассе в 2014-2015 годах.

Несмотря на то, что Уголовный кодекс предусматривает за дезертирство от двух до пяти лет лишения свободы, в делах часто встречается, что подсудимые получают условные сроки после признания вины.