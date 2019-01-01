ЦИК напомнила миру, что РФ признана государством-агрессором

Центральная избирательная комиссия обращается к иностранным государствам и международным организациям относительно тщательного отбора при принятии решения о направлении официальных наблюдателей в Украину. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ЦИК.

«Центральная избирательная комиссия занимает последовательную позицию относительно минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведении очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Именно поэтому Комиссия обращает внимание всех иностранных государств и международных организаций, которые намерены осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, что положениями Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» Российская Федерация признана государством-агрессором, которая совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории», - говорится в нем.

Кроме того, ЦИК отмечает, что на сегодня в Украине действует уголовная ответственность за пересечение госграницы с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины,представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора в любой способ вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

В связи с этим Центральная избирательная комиссия просит иностранные государства и международные организации учесть указанную информацию при принятии решения о направлении официальных наблюдателей.