Российских офицеров в оккупированном Луганске начал косить сифилис

В подразделениях и частях "2 АК" "ЛНР" произошло массовое отравление и заболевание "военнослужащих" гепатитом в связи с ненадлежащими условиями хранения продуктов питания.

Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Кроме того, в сообщении источника также отмечено, что выросло количество венерических заболеваний на территории "ЛНР", в первую очередь, среди боевиков "2 АК". Так, с начала 2019 года в медучреждения оккупированного Луганска обратились 4 офицера из числа кадровых военных ВС РФ, где после проведения обследования установлен диагноз сифилис.