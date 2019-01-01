Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 36 тыс. человек

Контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 22 января, пересекли 36,3 тысяч человек.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как отмечается, все КПВВ на линии разграничения открылись согласно зимнему графику работы и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 36,3 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7960 человек и 850 транспортных средств;

"Марьинка" - 8150 лиц и 1355 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7375 человек и 1195 транспортных средств;

"Гнутово" - 3965 человек и 800 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8795 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 40/50; "Новотроицкое" - 60/30; "Гнутово" - 30/20.