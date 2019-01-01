На Донбассе боевики один раз обстреляли позиции ООС

На Донбассе за день, 22 января, противник совершил один обстрел позиций украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины из состава Объединенных сил, которые осуществляли гуманитарное разминирование для обеспечения ремонтных работ газопровода вблизи города Марьинка. В результате обстрела российско-оккупационных войск получил ранения сержант службы гражданской защиты Артем Меленчук.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.