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Северодончанина уличили в контрабанде психотропов в Украину

Сегодня, 16:20 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали функционирование международного канала контрабанды в Украину психотропных веществ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники Харьковского Управления СБУ установили, что житель Северодонецка (Луганская обл.) лично ввозил контрабандой из одной из стран Европы психотропные вещества МДМА, которые сбывал в Украине, в частности на Харьковщине, наркодилерам крупными партиями.

«В ходе спецоперации правоохранительных органов задокументирован факт сбыта злоумышленником таблеток психотропа МДМА на девять тысяч евро. Сотрудники СБ Украины задержали наркодельца согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в пункте пропуска "Ягодин" Волынской области. Злоумышленник пытался ввезти в нашу страну в рейсовом автобусе очередную крупную партию психотропов. У него изъято шесть тысяч таблеток МДМА, которые были скрыты в пакетах с кофе», – сообщили в СБУ.

Всего в ходе спецоперации правоохранители изъяли из незаконного оборота 8,5 тыс. таблеток МДМА весом более 2,6 кг, стоимость которых по ценам «черного рынка» достигает 3 млн грн.

Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 307 и 305 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению и задержанию наркодельца проходила при содействии Государственной пограничной службы Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.


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