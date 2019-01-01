Боевики обстреляли работников ГСЧС при обследовании газопровода

Сапер пиротехнического подразделения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области получил ранение при обследовании газопровода Марьинка-Красногоровка.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця в Facebook.

В сопровождении патруля наблюдателей миссии ОБСЕ украинские саперы и газовики проводили работы по обследованию газопровода. Наблюдатели ОБСЕ оставались на дороге, а саперы и газовики работали в поле, сообщил Куць.

Около 14:00 по двум саперам, которые обследовали участок вокруг газопровода, открыли огонь из стрелкового оружия со стороны неподконтрольной Украины территории.

По словам главы обладминистрации, саперы были вынуждены укрыться в траншее, там они находились почти час, пока не были эвакуированы. Раненого работника ГСЧС сейчас доставляют в больницу.