Проезд по основным дорогам обеспечен

По состоянию на утро 22 января проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

Об этом сообщает "Укравтодор".

Сообщается, что утром в Закарпатской и Волынской областях местами небольшой снег, в других областях без осадков. На перевальных участках тоже без осадков, покрытие на Ужоцком и Торунском перевалах представляет собой снежную кашу.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в Донецкой области - местами накаты, в Запорожской области на дорогах наблюдается местами гололедица. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано.